La integrante de “Esto es Guerra”, Luciana Fuster, al parecer estaría traspasando fronteras. Y es que la modelo habría llamado notablemente la atención de dos artistas internacionales con su esbelta y pronunciada figura.

Se trataría nada más y nada menos que de Sebastián Yatra y de Marc Anthony, quienes al parecer estarían muy pendientes de las distintas publicaciones de la chica reality en sus redes sociales.

Así lo dejó ver el portal web de espectáculos “Instarándula” a través de unos pantallazos que subieron a sus historias, donde se puede apreciar los distintos “me gusta” que habrían dejado tanto el salsero, como el colombiano.

“Es la única peruana que sigue Sebastián Yatra y es Luciana Fuster. En resumen, no solo la sigue en Instagram, sino que hasta le regala like. No me sorprendería que también le escriba en privado”, escribieron.

“¿Alguien puede explicarme cómo aparece un LIKE de Marc Anthony en este video que ni siquiera es uno de sus temas? ¿Alguien puede explicarme qué está sucediendo en el mundo? ¿En serio Marc Anthony?”, expresó.

