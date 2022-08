Tras la suspensión de Ducelia Echevarría en ‘Esto Es Guerra’ por supuestamente faltarle el respeto a Johanna San Miguel, el equipó de producción de EEG advirtió que un ‘combatiente’ le sopló las palabras.

“Quién fue quien le dijo a Ducelia que diga que acá no es ‘un análisis psicológico, que ella viene a competir’. ¿Quién le dijo que me diga eso?”, preguntó indignada la ‘mamá leona’.

“¿Se quedan todos callados? ¿tiran la piedra y esconden la mano?”, volvió a preguntar San Miguel, mientras las cámaras enfocaban a Luciana Fuster, quien se molestó.

“Por qué siempre buscan un culpable, Ducelia ha dicho que tiene 30 años y sabe lo que tiene que decir [¿Qué fue lo que le dijiste a Ducelia?] Yo no le he dicho nada. Hemos estado hablando cualquier cosa. Johanna, a mí no me van a dejar mal de ninguna manera (..) están insinuando que soy yo. Qué ganas Johana poniéndome a mí acá”, se defendió la novia de Patricio Parodi.

Johanna la siguió cuestionando hasta que Luciana dijo de manera enfática que ella no le ‘sopló' a Ducelia qué responder EN VIVO.

