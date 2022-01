¡Se fue con todo! Luciana Fuster se cansó de recibir críticas por parte de los cibernautas, motivo por el que decidió realizar una trasmisión en vivo vía Instagram para aclarar todo tipo de duda y defenderse de manera fuerte y tajante.

Y es que la situación se comenzó a poner “tensa”, cuando lo usuarios le increparon a la modelo por ser una mujer “sin códigos”, tras haberse relacionado con Patricio Parodi, expareja de la que fue su amiga, Flavia Laos.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Luciana se mostró bastante molesta cuando una seguidora aseguró que, si la chica reality viaja por el mundo y se da lujos, es gracias a la sintonía del público.

“Te vas a otros países gracias a nosotros... ¿Gracias a ustedes por qué? Es gracias a mi, a mi trabajo, a lo que hago desde que tengo 13 años. He anfitrionado, trabajo en la radio, en la televisión, porque gracias a Dios tengo el talento. No es gracias a nadie, si no gracias a uno mismo, uno busca la forma de hacerlo”, expresó la modelo bastante indignada.

Por su parte, Samuel Suárez no se quedó callado y le recordó a Luciana Fuster, que si ella tiene ahora solvencia económica y trabajo en la televisión, es gracias al apoyo del público.

“Niña desubicada, el trabajo que tienes es gracias al público que te consume. Si nadie te viera, no tendrías seguidores y sin ellos no comes, ni viajas... Esa chica piensa que todo se lo ha ganado ella sola y no es agradecida, ni con el público, ni con la prensa. No va a llegar a ningún lado cuando se acaben sus escándalo”, advirtió el periodista.

