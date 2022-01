¡Fuertes declaraciones! Luciana Fuster no se quedó callada y realizó una trasmisión en vivo vía Instagram para enfrentar a todos los usuarios que vienen criticándola y tildándola de ser una persona “sin códigos”, por su actual romance con Patricio Parodi, expareja de la que fue su amiga, Flavia Laos.

“Ya cambien de lema con el sin códigos... Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien... Pero para qué les explico, si van a seguir con pensamientos sin lógica, ni criterio”, comenzó diciendo la modelo.

Por su parte, Samuel Suárez utilizó su cuenta oficial de “Instarándula”, para criticar dichas declaraciones de la exintegrante de ‘EEG’, asegurando que todo el público televidente tiene criterio para opinar sobre ella.

“Luciana haciendo live para enfrentarse a la gente que le canta sus cositas, le encanta llamarla atención a la niña. La gente tiene pensamientos propios, aquí hay muchos con neuronas y más criterio que tú al hablar y actuar”, comentó.

En ese sentido, Luciana también señaló que no considera que tenga una “mala fama” en el mundo de la farándula, pues está muy segura de quién es ella como persona.

“No siento tener mala fama, sino que hay gente como tú que no tiene un criterio personal y se deja llevar por lo que ve y escucha. No me conoces, no sabes cómo soy”, dijo Fuster.

“La mala fama uno mismo se la hace con sus acciones, la gente no es sonsa. Ni un poquito de mala fama dice... Entonces no estaría enfrentándose a la gente. No genera morbo dice, esa niña es un chiste...”, agregó el periodista de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO