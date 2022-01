¿Nació el amor? Dorita Orbegoso estuvo como invitada especial en ‘Mujeres al Mando’, donde no pudo evitar ser consultada sobre las recientes imágenes que se emitieron por redes sociales, donde se le ve muy cercana a Jerson Reyes, quien fue vinculado hace algunos años con Yahaira Plasencia. “Quiero decir que soy una mujer soltera, ya va a ser un año. He pasado por etapas bien difíciles, por eso este 2022 he decidido estar tranquila. Soy mamá y papá para mi pequeño. Si quiero comerme un ceviche o una chela con alguna persona, eso es mi vida privada y no tengo por qué esconderme”, comentó bastante nerviosa. (Video: Latina TV)