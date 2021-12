Luciana Fuster y Diego Rodríguez fueron captados juntos juergueando el fin de semana, lo que evidenciaría el distanciamiento entre la modelo y Patricio Parodi. El programa ‘Amor y Fuego’ grabó imágenes de la participante de ‘Esto Es Guerra’ saliendo de una discoteca para luego subirse a una camioneta.

Sin embargo, lo que llamó la atención del programa de espectáculos es que tres minutos después de que Luciana ingresa al auto, “como queriendo despistar”, Diego Rodríguez sube al mismo taxi. Finalmente, Luciana Fuster llega a su casa y él decide seguir su camino.

Al respecto, la influencer explotó en redes sociales contra el programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Qué fácil es poner una nota diciendo ‘miren con quien se fue Luciana’. A mí póngame las imágenes de a donde llegué y esa es la verdad. Llegué a mi casa después de la fiesta (...) y qué fuera de lugar lo que dicen que nos escondemos porque yo subí antes al taxi. Yo simplemente me quería ir, Diego se demoró y obvio lo espero porque no me iba a regresar sola desde Pachacamac”, comentó.

Rodrigo González ‘Peluchín’ respondió al mensaje de la chica reality.

“¿Qué habrás hecho después? tú lo sabrás, cariño (...) se llama la conciencia. Seguramente ha recibido algunas llamadas”; comentó Rodrigo.

