Tras la oficialización de Luciana Fuster como una de las aspirantes a la corona del ‘Miss Perú 2023′, las críticas y comentarios positivos para la novia de Patricio Parodi, no dejaron de llegar, pero ella decidió hacer oídos sordos a las críticas y habló del tema.

“No le respondería nada, yo me enfoco en lo positivo, me enfoco en competir, me enfoco en mí y eso es lo importante. Ni siquiera le interesan los comentarios negativos de las redes sociales”, de esta forma Luciana Fuster multiplicó por cero las críticas de Magaly Medina y sus demás detractores.

Además, en una entrevista para un reconocido medio peruano, Luciana Fuster, afirmó estar enfocada en lograr la corona y suceder a Alessia Rovegno, quien no logró ingresar al top 5 en el Miss Universo: “Mis Expectativas son lograr un papel muy bonito, si es que tuviera la corona del Miss Perú y que sea una competencia bastante buena y que sea una competencia linda entre todas las competidoras”.

