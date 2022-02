La modelo Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al revelar que le volvió a caer excremento mientras tenía un día muy ocupado. Por esta razón, ella aseguró que le trae buena suerte en su vida laboral.

“Quiero contarles que hoy y mañana tengo dos días muy cargados porque hoy fui a la radio, como todos los días, desde las 8 de la mañana, ahora en el canal y de acá me voy a grabar un videoclip toda la madrugada, como de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, y mañana me voy de ‘boleto’ a la radio y luego al canal”, contó Luciana Fuster.

“No voy a dormir bastantes horas, pero todo sea por el trabajo”, comentó Luciana Fuster debido a sus días ocupados de trabajo.

En ese sentido, Luciana Fuster reveló que volvió a caerle excremento, aunque esta vez a su auto: “Se acuerdan que cuando estaba en Miami, les mostré que pasé por abajo de un árbol y me cayó caca encima y les dije que siempre me caía, cada vez que pasaba, o sea, así esté con personas o yo sola, siempre me cae, nunca cae ni al costado ni a otra persona, no, siempre me cae a mí, pero que lo iba a tomar como que era buena suerte y de verdad que no me quejo, la vida me trata muy bonito y ahorita, vean”.

“Ahora le tocó a ella. Descripción gráfica de: mientras más me c*gan, mejor me va. Que siga la buena racha, buena vibra y buena energía conmigo por siempre”, escribió Luciana Fuster en Instagram Stories.

Luciana Fuster - diario OJO

Fuente: Instagram Luciana Fuster

