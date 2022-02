¡Se fue con todo! Flavia Laos estuvo como invitada especial en “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la reciente relación entre su expareja, Patricio Parodi, y su examiga, Luciana Fuster.

Y es que la conductora Tula Rodríguez le hizo una pregunta a la rubia sobre su frustrada amistad con la integrante de “Esto es Habacilar”, generando un gran malestar y tenso momento en el set de televisión.

En ese sentido, ‘EBT’ también recordó cuando Flavia Laos y Luciana Fuster empataron en el concurso “El rostro más bello de la TV”, hace unos años, cuando ambas eran muy amigas, según lo que demostraban en TV y en las redes sociales.

“Tú sabes Tula, que no quiero hablar de eso. No quiero responder eso. No quiero hablar de ella, ni de la otra persona”, respondió la también actriz, muy incómoda.

Por otra parte, Kiara Laos, la hermana de Flavia, respaldó la actitud cordial que tuvo su familiar con Luciana Fuster en esa época, señalando que “hizo lo correcto”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO