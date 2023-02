El programa de Magaly Medina no sería el único que le desagradaría a Luciana Fuster, debido a las constantes señales y quejas en contra de ‘América Hoy’, set al que no asistiría ni de invitada, criticando el estilo del magazine.

En más de una ocasión, se mostró las negativas por parte de Luciana Fuster en contra Janet Barboza, por lo que se especuló que la ‘chica reality’ estaría en contra de ‘América Hoy’, por culpa de la ‘rulitos’, pero eso no sería del todo cierto y ella lo aclaró: “No, porque no me gusta el corte que tienen, ni cómo lo llevan. No es nada personal con ningún conductor”.

La postulante al ‘Miss Perú’, se habría molestado de más cuando le preguntaron por Janet Barboza, pero su problema no sería con ella, sino con todo el programa: “No tengo nada en contra de ningún conductor y ya no te voy a contestar”, por su parte, la ‘rulitos’ afirma que la rivalidad comenzó porque pusieron fotos de la modelo sin sus retoques.

