La influencer Luciana Fuster contó que tiene una nueva mascota, que sería un perro rescatado, y está dándole todos los cuidados que necesita en estos primeros días en su hogar.

“Les cuento que está comiendo por fin, ya hizo pipi, en realidad hizo en el piso, pero limpiamos”, contó Luciana Fuster en Instagram Stories al compartir videos de la cachorra.

La modelo también reveló que su perro chihuahua, Savannah, se siente celosa: “No está muy contenta que digamos, no está contenta, no quiere nada, la pongo en el piso y se va”.

Luciana Fuster explicó que le dio los primeros cuidados a la nueva integrante de su familia y luego le pondrá las vacunas: “Se durmió porque es bebé. Les debo una actualización de ella, primero, se llama Ramona porque me gusta mucho ese nombre (...) hoy temprano, mi mamá la llevó a la veterinaria para ver en qué condición está la bebé, le hicieron un baño (...) un baño para perritos bebés, que aun no están vacunados ni nada, la desparasitaron, le pusieron la pipeta antipulgas porque todo indica que es una perrita rescatada”.

Además, Luciana explicó que todavía no es definitivo que la perrita se quedará con ella: “¿Hay un límite de tiempo para encariñarse con un perrito o estamos rompiendo récord acá? (...) lo que sí me preocupa mucho, todavía no sé si me lo voy a quedar, igual quiero que esté bien y yo saber qué hacer, lo que sí me preocupa mucho es Savannah, o sea, la ve y no quiere nada con ella. Sí se me acerca, si la tengo, pero la siento distante”.

Fuente: Instagram @lucianafusterg

