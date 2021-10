La chica reality, Luciana Fuster, se mostró más repuesta luego de que se sintiera muy mal este lunes 18 de octubre, al punto que presentó fiebre y vómitos.

Luego de descansar por varias horas, Luciana Fuster “revivió” y dijo sentirse mejor. Además descartó tener coronavirus o Covid-19 y podría haberse tratado de un virus al estómago.

“Estoy recién reviviendo de ayer...así que parece un virus del estómago, ni siquiera podía hacerme exámenes porque no podía levantarme de mi cama. Ayer he dormido toda la tarde y toda la noche. Me dio fiebre y vomité 20 mil veces. Horrible”, contó Luciana Fuster.

Luciana Fuster también contó que no solo presentó estos síntomas, sino también mareos, pero por no haber comido bien.

“Ahorita ya estoy un poco más viva, solo comí la sopa que les mostré y estaba un poco mareada porque no he comido bien, pero aprendí que cuando el cuerpo pide descanso, hay que darle descanso”.

