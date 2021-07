Luciana Fuster fue consultada sobre los rumores que señalan que habría encontrado el amor en el actor venezolano Gabriel Coronel. Las especulaciones surgieron tras el último viaje que hizo la influencer a Miami, Estados Unidos.

La chica reality no afirmó ni negó estar conociendo a Coronel; sin embargo, dejó en claro que está muy feliz.

“Yo no voy a decir nada, ya aprendí que en boca cerrada mejor, lo que si les digo es que estoy muy feliz. Lo que yo he puedo poner en mis redes sociales es lo que quiero que sepan y ya”, dijo para las cámaras de “América Espectáculos”.

Luciana explicó los motivos por los que prefiere no dar detalles de su vida privada. “Yo no digo más del tema, lo que pasa es que (cuando) das mucha entrada a tu vida ya la gente piensa que ya están invitados a tu casa. Sea o no sea mi novio, hayamos estado solamente un día, prefiero reservármelo para mí”, acotó.

Finalmente, la integrante de “Esto es Guerra” advirtió que la verán nuevamente viajando a Miami.

“Me van a ver viajando mucho porque tengo muchas cosas por hacer, me gusta mucho viajar, me gusta pasear. Estoy en una edad y en una época en la que puedo aprovecharlo y voy a hacerlo”, puntualizó.

Gabriel Coronel es un actor y cantante venezolano que llamó la atención de la prensa del corazón en España por su relación con la artista Melody, quien hace poco estuvo en nuestro país.

