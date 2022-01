Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron ampayados el 2021 por el equipo del programa de Magaly Medina besándose en un balneario del sur de Lima. Y aunque se especuló que iniciaron una relación, los integrantes de ‘Esto es guerra’, descartaron que estuvieran empezando algo o que estén saliendo juntos.

‘América Hoy’ recordó lo que la pareja pensaba sobre la posibilidad de que los amigos se besen en la boca, paradójicamente ambos aseguraron que no. La primera en responder la pregunta: ¿Los amigos se pueden besar en la boca?, fue Luciana Fuster quien dijo tajantemente que no.

“¿Para qué te vas a besar con un amigo? Si tú besas al alguien ya es algo más. Ya es ‘amigos con derecho’. Jamás en la vida me vas a ver darme un beso con alguien y luego decir: ‘no, él es mi amigo’”, señaló Luciana Fuster.

“Cuando he salido con alguien (si se ha besado), pero una vez que pasa algo ya dejan de ser amigos automáticamente... hay chicas así, pero a mí me da (se agarra los brazos), he visto también sé todo”, dijo la combatiente, quien agregó que el que te besa te debe oficializar.

Por su lado, Patricio Parodi coincidió con la opinión de Fuster, sobre que los amigos no se pueden besar a menos que estén en proyecto de salir.

“No creo (que los amigos se puedan besar), si ambos están solteros y se están conociendo podría haber un besito con proyecto a salir o a algo más, pero no es que tú vas a ir i decirle: ‘Hola amiga (y le das un beso) … Si están saliendo y fluyendo, bueno así la gente se conoce”, opinó.

