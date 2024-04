Lucy Cabrera contó que no le gustaría volver a trabajar con Tula Rodríguez porque no fue una buena compañera cuando ambas estaban en el elenco de Jorge Benavides.

La actriz cómica comentó que la exconductora de TV inventaba peleas para figurar en la prensa.

“ Con Tula (no volvería a trabajar) porque en la época en la que trabajamos juntas en JB no fue buena compañera. Tenía una forma de ser bastante especial y quería hacerse amigas de los más ‘pesados’ ”, manifestó Cabrera en ‘Café con la Chévez’.

“ No me agradaba su forma de ser y empezó a inventar cosas. Dijo que había dos bandos, el de ella y el mío (...) Inventó que habíamos ido al programa de la ‘Movida’ y que casi nos agarramos a golpes, que nos habían tenido que separar. Eso fue mentira, simplemente tenía ansias de sobresalir, de titulares ”, agregó.

En ese sentido, reveló que Tula había asegurado que jamás se metería en un matrimonio.

“ Se metió con mi hijo, dijo: ‘Yo no me metería con una señora que me lleva seis años de diferencia y jamás haría lo de ella, tener un hijo sin padre y menos meterme con un hombre casado’, eso dijo en su momento antes de tener a su hijita ”, concluyó.

Tula Rodríguez tras salida de Gisela Valcárcel de América TV: “Yo no soy reina de nada”

Tula Rodríguez fue consultada en la conferencia de prensa de ‘Los otros concha’ sobre la salida de Gisela Valcárcel de América TV y descartó considerarse la ‘reina del canal’.

“Yo no soy reina de nada hermana, yo soy una empleada que me han llamado...”, expresó la exvedette a Trome.

Asimismo, Tula afirmó que todos tienen derecho de escuchar propuestas de otros canales, como lo está haciendo la ‘Señito’.

“Que haya oportunidad de trabajo en otros canales está bueno... no tengo nada qué decir”, concluyó.

