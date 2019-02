Luis Fonsi fue uno de los grandes artistas que llegó a la frontera entre Colombia y Venezuela para cantarle al pueblo llanero, que se encuentra atravesando una gran crisis por la dictadura de Nicolás Maduro.

El puertorriqueño no solo cantó el tema 'Despacito', sino también emocionó al público de Cúcuta al volver a interpretar 'No me doy por vencido' que se convirtió en himno de lucha y de constancia.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos que se vivió en el Venezuela Aid Live.