Dina Herrera, expareja de Luisito Caycho, denunció en el programa“Magaly TV, la firme” que viene recibiendo fuertes insultos y amenazas telefónicas del exchico reality, razón por la cual ha solicitado garantías para su vida.

La modelo indicó que el constante maltrato del cantante fue la razón de la separación. “Me agredía física y verbalmente. No le importaba su familia, pasaba siempre en juergas y mujeres”, contó.

La joven también manifestó que está rehaciendo su vida y que Caycho la llama para amenazarla. El programa de la urraca presentó un escalofriante audio donde se escuchan las amenazas del cantante y que muestran su verdadera personalidad.

“Si quieres bloquéame, si quieres no me pases a mi hija. Yo estoy esperando el momento indicado. Todas me las vas a pagar”, se escucha en el audio donde se señala que es la voz de Luisito.

Como se recuerda, Dina Herrera inició un romance con Caycho en 2015, pero fue en 2017 que se hizo conocida por mostrar su apoyo al cantante tras un accidente automovilístico.

“Mi esposo fue impactado por un auto y le causó una fuerte lesión en la pierna derecha, pues no podía pararse”, indicó la expareja de Caycho en su momento.

“Le duele la cadera, ahora se encuentra con menos dolor por las ampollas, pero es inevitable que cuando le pase el efecto, vuelva a sentir el dolor”, agregó en aquella oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: ¿cómo manejar el estrés y la ansiedad durante el aislamiento social?

Coronavirus: ¿cómo manejar el estrés y la ansiedad durante el aislamiento social? (27/03/20)