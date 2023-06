Es una historia que parece un cuento de hadas. Luz Pinedo es una joven de 22 años, nacida en la amazónica ciudad de Pucallpa, y se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de la película LA PAMPA, del director Dorian Fernández Moris, creador de las taquilleras Cementerio General y Secreto Matusita, entre otras.

La cinta ya ha sido estrenada internacionalmente y ha logrado 11 premios y un treintena de selecciones oficiales en importantes festivales, como el de Gramado en Brasil. Esta exposición ha puesto en evidencia la historia, pero también el trabajo de los actores, entre ellos el de Luz Pinedo, una jovencita que ha logrado dar ese salto a la pantalla grande por sus grandes dotes naturales para la actuación.

Gracias a su destacado debut cinematográfico ha logrado muy buenos comentarios y hasta ser considerada como la revelación del séptimo arte, de la misma manera que la mexicana Yalitza Aparicio, quien fue protagonista de la aclamada cinta “Roma”.

Luz Pinedo obtuvo uno de los papeles protagónico en este filme nacional luego de quedar seleccionada en un masivo casting que se realizó en la ciudad de Pucallpa, y a donde asistieron 1800 personas. Hasta ese momento, Pinedo no había tenido ningún contacto con la actuación cinematográfica, pero su espontaneidad en las pruebas y el taller que recibió lograron convencer de que el papel estaba pintado para ella.

En “La Pampa”, Luz interpreta a Reyna, una jovencita captada por una mafia de trata de personas, que la ha llevado a un campamento minero en la selva amazónica. Gravemente enferma, es ayudada a escapar y busca a su padre, quien se dice aún sigue vivo, aunque su paradero es incierto.

Ella tendrá que sortear múltiples amenazas y graves ataques en el cumplimiento de su delicado plan. “En Pucallpa se reportan muchos casos de desaparición de niñas y mujeres, que en algunos casos no vuelven a casa. La inseguridad está en todos los puntos del Perú y no solo en la selva, así que tenemos que estar alertas a este problema social”, expresó.

En la vida real, la joven pucallpina se desempeña como animadora infantil. Sus amigos conocedores de su talento en la actuación bombardearon su WhatsApp con la convocatoria masiva del cine casting que hizo la película “La Pampa” en su tierra natal. “Ese día estuve algo nerviosa y era la primera vez que me enfrentaba a algo así, tan grande. Ese día me dirigió Dorian Fernández y sentí que era un cineasta que me transmitía confianza y seguridad”.

A pesar de no contar con experiencia previa, Luz pudo pasar cada filtro hasta llegar al grupo de finalistas que siguieron un taller de actuación, en donde destacó por su naturalidad y pudo ser seleccionada para el papel protagónico. “Interpretar el papel de Reyna es una gran responsabilidad, no solo por la magnitud de lo que vive y siente el personaje en la ficción, sino también por lo que necesitamos hacer como sociedad para que esto cambie”.

“La Pampa”, se estrenará este 29 de junio en todas las salas de cine de nuestro país. “Todos en Pucallpa están muy ansiosos de que se estrene la película. Me escribe gente amiga e incluso personas que ni conozco. Están muy orgullosos de mi trabajo y esperan que deje en alto el nombre de mi región”.