Este fin de semana, la polémica vedette mexicana, Lyn May, remeció las redes sociales al anunciar que se encuentra embarazada a la edad de 68 años. Según reveló, tendría tres meses de gestación de su novio Markos D1.

Sin embargo, varios medios mexicanos aseguran que todo esto se trataría de un engaño de la polémica celebridad azteca. Y es que según estos medios, la vedette solo habría querido distraer a sus fans de todo lo malo que pasa en el mundo y darles un poco de felicidad.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, habría señalado Lyn May a un medio local.

La vedette aprovechó para dejar bien en claro que ella es la que maneja sus redes sociales.

“Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”, añadió.

Como se recuerda, la vida de Lyn May, reconocida vedette mexicana de ascendencia china, ha estado llena de polémica y escándalos, y este fin de semana volvió a ser el centro de atención al revelar su insólito embarazo.

