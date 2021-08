Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, causó furor en los últimos días al anunciar que está embarazada a sus 68 años de edad. La exvedette mexicana reveló en su cuenta de Instagram que tiene tres meses de gestación y que el padre de su bebé es el cantante Markos D1, 30 años menor que ella.

Tras el impactante anuncio, la también actriz de cine reapareció en el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca de México para retomar su participación en el reality “Quiero cantar”.

Ella se presentó en el programa para cantar el tema “Besos y copas”, pero previo a su espectáculo, la vedette señaló que estaba muy nerviosa.

“Estoy ronca y cuando uno no viene así como la otra vez a toda madre, disculpe, a todo dar, se siente nerviosa”, dijo.

Al terminar su presentación, Lyn May fue cuestionada por la ‘bomba’ que soltó en sus redes sociales.

El actor Horacio Villalobos, quien integra el jurado del reality, aprovechó su intervención para preguntarle a Lyn May sobre el anuncio de su embarazo.

“Todo el mundo pregunta de una noticia que espero nos compartas. Salió en todos los medios que estás esperando bebé (...) Pero, ¿estás feliz?”, consultó el presentador de televisión, obteniendo varias evasivas por parte de la artista.

“No voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en ‘Quiero cantar’”, dijo Lyn May, quien a su vez comentó que no le interesaba que le organicen un baby shower.

“No quieres, bueno, perfecto. Pero aquí es el lugar para dar la exclusiva porque todo el mundo lo está comentando, así que se notará tarde o temprano, pues son nueve meses”, comentó Villalobos.

A lo que Lyn May respondió: “Es que no tienen nada que platicar, que platiquen de la pandemia, que se pongan a rezar todos para que se quite la pandemia... Hay que pedir perdón, a todo mi público querido por favor recen y pónganse el pinche cubrebocas porque andan todos encuerados”.

