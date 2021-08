Uno de los tantos tiktokers que había expresado su apoyo a Pedro Castillo en las semanas previas a la segunda vuelta electoral de las Elecciones 2021, ahora decidió expresar su decepción por lo que percibe del gobierno del Castillo Terrones.

Se trata del usuario Chumbez Quispe Vidal, quien se ha vuelto tendencia por un sentido video donde grita su desengaño por las primeras medidas adoptadas por Perú Libre en el poder y la presencia - en las sombras - de Vladimir Cerrón.

“La gente de mi pueblo ha confiado en Pedro Castillo y votó por él y no por Cerrón porque acá en mi pueblo no conocen a Cerrón, de hecho yo tampoco lo conocía (...) La gente de mi pueblo ha sido engañada y yo también, al parecer, que Castillo está siendo manipulado por Cerrón y así como le digo, yo no he votado por Cerrón, he votado por Castillo ¿Qué estás haciendo Castillo? te apoyamos; ¡¡pero has bien tu trabajo!!”, dijo indignado el joven.

Luego dijo con resignación que - a su parecer - Pedro Castillo sí es “títere” de Vladimir Cerrón.

“No estés siendo manipulado por Cerrón, no queremos que te dé consejo, no queremos que te asesore Cerrón. Así como muchos decían: parece que tú eres títere de Cerrón”, sostuvo en el video que tiene casi 8 mil comentarios en la plataforma ToikTok.

Finalmente, comentó que “poco a poco se está dando cuenta” de la realidad de Perú Libre.

“Estoy totalmente rabioso porque nosotros hemos votado por señor Castillo pensando que iba a cambiar el país, pero vemos que Cerrón esta manipulando y asesorando”.

Defendía a Castillo

Chumbez Quispe Vidal era uno de los férreos defensores del profesor Pedro Castillo y hasta hizo campaña contra Keiko Fujimori en sus redes sociales.

El pasado 28 de junio, dijo: “este mensaje quiero que llegue a Pedro Castillo, yo siempre he luchado por ti, te he apoyado, todo mi pueblo va a votar por ti, y una vez que ganes no quiero que engañes a la gente. Todos vamos a votar por el lápiz”.

TE PUEDE INTERESAR