El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, increpó este domingo al periodista Enrique Castillo por pedirle que lo contacte con el presidente Pedro Castillo y con el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para realizarles una entrevista.

El primer ministro aseguró que Enrique Castillo le faltó el respeto y le dijo que “sea la última vez” que le de “órdenes de ese tipo” ante la negativa del periodista que dijo no haberle dado órdenes.

“Espero también que haya la posibilidad de conversar con Vladimir Cerrón, porque ustedes defienden su voluntad de opinar y nosotros queremos que venga a opinar libremente y no dirija el país a través de tuits”, señaló el periodista.

“En primer lugar yo no soy mensajero de nadie, eso es una falta de respeto. Usted me ha llamado acá para darme mensajes y qué es lo que tengo que hacer y eso es una falta de respeto lo que usted tiene que hacer es, así como me llamó a mí, búsquelo al presidente, búsquelo al doctor Cerrón. Invítelo. Que sea la última vez que usted me da órdenes de ese tipo”, respondió Bellido.

Minutos antes, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que se bañó “en aceite” antes de acudir a la entrevista, “para estar preparado para lo que me va a decir”. Pese a ello, indicó que la prensa “es el mejor aliado de un Gobierno democrático” que busca luchar contra la corrupción.

“Cuando el periodismo es profesional, imparcial, cuando investiga y cuando informa a la población y no desinforma es la principal herramienta para combatir a la corrupción. Los medios son los aliados principales de un gobierno democrático que combate contra la corrupción”, manifestó.

“A mucha prensa hay que quitarle su camiseta de Fuerza Popular, porque todavía hay un tufillo de la campaña que sigue ahí”, añadió.

(Video: Canal N)

VIDEOS RECOMENDADOS

Guido Bellido arremete contra Beto Ortiz: “Yo me bañé en aceite” | OJO

TE PUEDE INTERESAR