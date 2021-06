¡Sin pelos en la lengua! Macarena Gastaldo no se quedó callada y decidió responderle con todo a Diego Val, quien calificó de “injustas” las declaraciones de la argentina al decirle “snack”.

“Se está haciendo la víctima, todo el mundo lo conoce cómo es, la gente lo conoce más por sus romances con las chicas del espectáculo o escándalos, que por su carrera musical. Ya no quiero ni que me lo mencionen, no le quiero dar pantalla”, comenzó diciendo.

“Es un picaflor que quiere quedar bien con todas, así que no venga a victimizarse porque nadie le cree”, agregó muy molesta a Trome.

En ese sentido, la exchica reality también amenazó con sacar varias pruebas que demostrarían el tipo de persona que es realmente Diego Val.

“Me quiere hacer quedar como la mala de la película, pobrecito. Si sigue hablando o victimizándose voy a sacar todas las pruebas de como hablaba internamente, así que no me moleste. El que quiere hacer reality es él, no yo. Él no es una figura pública ni con trayectoria importante como para que yo me quiera colgar de él”, manifestó.

“Él necesita de estos enredos para resaltar, que se vaya hacer la víctima a Miami a ver si le funciona porque es la última vez que lo menciono”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO