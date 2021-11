Macarena Gastaldo sorprendió a propios y extraños al compartir mediante sus redes sociales, que aún mantiene ese sentimiento de hincha con el equipo Sporting Cristal, al cual pertenecía su expareja, el arquero Patricio Álvarez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo argentina compartió con sus seguidores el preciso momento en el que se encontraba entrando al Estadio Nacional para ver el equipo cervecero.

“¿Adivinen dónde estoy yendo? Al que no adivina, pierde”, comienza diciendo. Minutos después, Macarena publicó una fotografía con una amiga, la cual lucía la camiseta de Alianza Lima. “El fútbol es amistad”

Tras la pérdida de Sporting Cristal frente a los ‘blanquiazules’ por la ida de la final, la exchica reality no dudó en seguir demostrando su apoyo al equipo. “Falta la vuelta hijos, tranquilos”, escribió.

Macarena Gastaldo denuncia a ‘Pato’ Álvarez

Según el programa de Magaly Medina, el arquero de Sporting Cristal acusó a la modelo argentina de encerrarlo en su departamento, motivo por el que tuvo que salir por la ventana de la residencia para pedir ayuda a la Policía.

El deportista aseveraba que ella no lo dejaba salir, incluso, ya tenía hasta las maletas listas. Sobre este incidente, la ex chica reality aseguró que el problema surgió debido a que a ella iba a hacer una sesión de fotos, pero a él no le agradó.

“Hizo su show, tuvo una mala reacción de ser prepotente porque me dijo ‘si vas a hacer la sesión, no quiero estar contigo’”, expresó en aquel entonces.

