¡Fuertes declaraciones! Giuliana Rengifo volvió a sorprender a propios y extraños, al utilizar sus redes sociales para compartir una romántica canción, pese a la polémica que se ha creado en el medio por su confesión de un corto romance con el notario, Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Como se sabe, la cumbiambera utiliza sus redes para compartir con sus seguidores contenido sobre su estadía en Europa y las giras que viene realizando. Sin embargo, hace poco se grabó escuchando y disfrutando la canción “De los besos que te di”. ¿Indirecta para la popular ‘Urraca’?

Así lo dejó entrever, la cantante en un video escuchando la siguiente letra. “De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes o los que no tenían freno”, se escucha en el clip, donde Giuliana suelta una tímida sonrisa.

Cabe señalar que la cumbiambera afirmó no sentirse aludida con las presuntas indirectas de Magaly Medina en su programa, sino muy por el contrario, estaría dispuesta a conversar con ella en su set.

“La verdad que no sé nada. Si dijo algo, jamás me sentiré aludida, porque lo repito, nunca le quité nada a nadie, tampoco me metí con un hombre casado”, expresó en una entrevista para un diario local.

