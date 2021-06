Macarena Gastaldo estuvo enlazada con el programa ‘América Hoy’, donde comentó sobre el tan sonado escándalo que se ha desatado a raíz de que se difundieran unos audios donde aseguraba que Diego Val “no le gustaba como pareja y que era un snack para ella”.

“Yo soy ser humano, yo le escribí, me sentí culpable por mi comentario, sentí expuesta mi intimidad, no pude decirle a él en su cara, no tuve los ovarios de decirle ‘mira me pasa eso”, comenzó diciendo.

Por su parte, Ethel Pozo salió en defensa del cantante y aseguró que se mostró bastante afectado por las declaraciones de la modelo argentina. “Se enteró por periodistas, imagínate cómo se sintió, estaba dolido. Hay una vida real afectada”, dijo.

“Chicas, yo también estoy arrepentida, pero no minimicen lo que él comentó de mí”, respondió bastante enojada Macarena-

Finalmente, la exchica reality reafirmó su arrepentimiento para con Diego Val, en pleno programa en vivo. “Pido disculpas públicamente por lo que dije, espero que también en algún momento conversemos y él también me pida disculpas porque no me gustó lo que me dijo”, finalizó.

