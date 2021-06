¡Fuertes declaraciones! Diego Val decidió declarar para el programa de Magaly Medina, donde se refirió a la pelea que tuvo con Macarena Gastaldo por haberlo llamado “snack”.

Y es que el cantante aseguró que no necesita de este tipo de escándalos para poder sobresalir en la farándula limeña.

“Yo no soy Macarena, no necesito exposición, ni la plata, te lo digo de corazón. Yo no le voy a dar más cuerda, si quieres buscar más historias así, búscate mujeres como Macarena que te armen la movida”, comenzó diciendo.

“Esta mujer ha llenado mi Youtube de videos con insultos... Papi, yo tengo dignidad y carrera. He grabado una película en California, ¿cómo crees que se ve eso en mi repertorio? Esto es lo que vende el Perú, no yo”, agregó bastante enojado.

Sin embargo, Macarena Gastaldo no se quedó callada y reveló que todo habría sido un “plan armado” del exintegrante de ‘El Artista del Año’.

“Él me pidió hacer show, hacer reality, yo no quise. ¡Quién es él? ¿Qué personaje conocido es él aquí en Perú? ¿Qué ha ganado para menospreciarme así? Él no es nadie, se le conoce por sus escándalos, no por su música”, manifestó la modelo argentina.

TE PUEDE INTERESAR