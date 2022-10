Sin pelos en la lengua. Macarena Gastaldo estuvo como invitada especial en el programa de Youtube de Shirley Arica, donde no pudo evitar ser consultada sobre sus polémicas peleas públicas con su examiga, Paula Manzanal.

Y es que todo se dio cuando la popular ‘Chica realidad’ le consultó a la modelo argentina sobre cuál era su opinión, hoy en día, sobre la expareja de Fabio Agostini.

“Pienso que es una convenida, que no tiene amigos y nunca las va a tener porque siempre les hace lo mismo que me hizo a mi. Se sentó en el programa de Magaly para decir que no viajé a Tulum porque no me aceptaban en el grupo e inventar cosas de mi”, comenzó diciendo Macarena.

Asimismo, Gastaldo aprovechó la oportunidad para recordarle a Manzanal cómo es que ella se hizo conocida en el mundo de la farándula.

“Bajeza total lo que hizo. Yo también cometo errores, pido disculpas, pero ella no sabe reconocer... Mi amor, recuerda quién eres, ¿Quién te conoce a ti? Te conocieron por un ampay de Pavón”, agregó entre risas.

