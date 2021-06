¡Fuertes declaraciones! Macarena Gastaldo rompió su silencio y se refirió a las fuertes declaraciones que habría tenido Diego Val hacia su persona, respecto a unos audios donde ella lo llama “snack”.

“Desde un principio pusimos las cosas claras, sin título ni nada al respecto. Nos estábamos conociendo, éramos personas solteras, la pasábamos bien y el cariño era mutuo. Yo cometí el error de confiar en una persona (reportero), a quien le conté intimidades mías. No me hubiera gustado que se entere de esa manera, pero él respondió en mala onda y me molesta que haya hecho ese comentario desubicado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo argentina aceptó que había cometido un error al calificar de esa manera al cantante y que producto de eso le pidió las disculpas pertinentes.

“Yo le escribí pidiéndole disculpas porque me sentí expuesta con mis audios que le mostraron. Mi comentario fue sin mala onda, pero los suyos fueron producto del mío y eso sí me molestó. Yo reconozco mi error y le pedí disculpas, sin embargo, él nada... Ahí se ve la calidad de personas o crianzas, y que siga haciendo su show con cualquiera menos conmigo”, manifestó a Trome.

Por último, Macarena Gastaldo asegura que ya no hay posibilidad de que pueda reconciliarse con el integrante de ‘El Artista del Año’, debido a todo el escándalo público que se armó.

“No. Una reconciliación está descartado, ni como amigos. ¿Para qué ser amigo de una persona que no reconoce su error? Le pedí disculpas y me dejó en visto. Yo sí tuve los ovarios para pedir disculpas y decir que la fregué, pero él ni eso. Cada uno se maneja como quiere y cree que está en la vida. Estoy decepcionada y es mejor dejar las cosas ahí”, finalizó.

