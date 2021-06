La modelo argentina Macarena Gastaldo, quien reside en Perú desde hace varios años, volvió a pronunciarse sobre el frustrado encuentro que iba a tener con el futbolista Neymar en octubre de 2020.

Como se recuerda, Gastaldo tenía comunicación con el deportista brasileño a través de sus redes sociales y él le escribió cuando llegó a Perú. Todo ocurrió en el contexto del partido de Perú vs. Brasil en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Fue allí que Macarena había acordado tener un encuentro con el seleccionado, pero cometió el error de compartir el ‘pantallazo’ de la conversación en un grupo cerrado de amigos. Fue allí que la modelo Alexandra Méndez, la popular ‘Chama’ le dio aviso a gente cercana a Neymar para prevenir al futbolista que ese encuentro secreto estaba siendo expuesto.

Hoy, en declaraciones a ‘Mujeres al Mando’, la joven recordó aquel episodio cuando le consultaron si mantenía contacto con el jugador de la Selección de fútbol de Brasil.

Neymar bloqueó a Macarena Gastaldo

Según contó, Neymar le reclamó y la bloqueó, pese a que ella se disculpó.

“Por culpa de la ‘Chama’, me bloqueó. Yo fui ingenua en confiar en ella porque yo puse una captura de pantalla en mi Close friends (chat grupal) de tonta, porque no subirla, y ella le envió a un conocido de Neymar esta captura y él me reclama, me dijo ‘que por que hiciste eso’. Yo qué voy a decirle, ¿que no le hice cuanto estaba allí la captura de Instagram? Le dije que me disculpe”, contó.

“Allí me bloqueo, no tenemos más comunicación, me pierdo la Copa América”; lamentó la modelo argentina.

