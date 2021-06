Sheyla Rojas, desde Guadalajara - México, se comunicó en vivo con el programa ‘América Hoy’ donde habló de su misterioso novio, de quien aún no revela su identidad ni a qué se dedica.

La expareja de Antonio Pavón se pronunció por los calificativos de “interesada” que le gritan algunos usuarios en las redes sociales. La modelo dijo no se sentirse ofendida por estos agravios y explicó - a su estilo - que sí se considera una mujer interesada.

“A mí me dicen que soy super interesada y, a estas alturas de mi vida, la verdad es que lo tomo bien. Yo siempre quise estar con alguien que me pueda dar esta estabilidad para que yo pueda formar una familia, para poder tener mis hijos. Yo ya trabajé mucho tiempo, entonces yo quiero ahora sí tener más hijos”, comentó, ante la sorpresa de Ethel Pozo.

La modelo admitió que quiere un hombre pudiente que le dé estabilidad para seguir con sus planes. Sostuvo que sus malas experiencias con anteriores parejas le han enseñado a elegir mejor.

“Conforme uno va creciendo, hace que te pongas más exquisita con las cosas. A veces, estás con alguien que no tiene qué ofrecerte y lo primero que hace (cuando termina) es cobrar dinero a costa tuya”, agregó.

