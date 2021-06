La modelo Sheyla Rojas aseguró en “América Hoy” que su vida es “normal” pese a los lujos de su pareja: " Es como lo han vendido, o sea, yo vivo una vida normal, tranquila. Si bien es cierto pues yo tengo mis cosas, pero mi novio tiene sus cosas”. “Yo he trabajado desde muy chica, o sea, yo nunca he necesitado que un hombre me mantenga ahora tengo la oportunidad de estar con alguien que me engríe, que compartimos momentos juntos”, agregó. Fuente: América TV