¡Fuertes declaraciones! Macarena Gastaldo aseguró que no le incomodó para nada que Milett Figueroa la haya “mandado a Marte” al lado del cantante Diego Val, con quien recientemente estuvo en “saliditas”, pero que no culminaron en buenos términos.

“Fue un segmento de risa, no lo puedo tomar a mal porque no se vio así. Al contrario, me reí porque yo también me mandaría a Marte por meterme con ese (Diego Val)”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo argentina dijo no guardarle rencor al exintegrante de ‘El Artista del Año’, pero que sí le incomodó que él se haya referido despectivamente hacia ella.

“No estoy herida, pero me da pena que se haya expresado horrible de mí cuando nunca le falté el respeto, solo dije que no lo sentía y mi comentario del ‘snack’ fue en tono gracioso, sin malicia, no como los de él que fueron con mala intención. La gente que me conoce, sabe cómo hablo y cómo soy, lo que opinen los de afuera me tiene sin cuidado. Por dentro estoy tranquila y en paz”, dijo para Trome.

