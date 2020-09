La modelo Macarena Gastaldo rompió en llanto al ser entrevistada en el programa “Magaly TV La firme” luego del comunicado que Patricio Álvarez, arquero del Sporting Cristal, publicó en sus redes sociales.

“Me da vergüenza, siento impotencia, no lo puedo creer que me trate como si yo fuese la loca, la que lo agredió. No tengo palabras, Magaly, es una falta de respeto”, dijo la ex chica reality entre lágrimas.

En un comunicado publicado en Instagram, Patricio Álvarez aseguró que nunca ha agredido a la modelo argentina; incluso, afirma que la denuncia de Macarena Gastaldo es “contradictoria y falsa”.

“Macarena Gastaldo miente dolosamente; lo cierto es que dicha información constituye la ejecución de las amenazas de denuncias falsas de violencia (basadas en maquillajes y/o lesiones autoinfringidas), que profirió para intimidar al deportista, cada vez que éste último intentó romper la relación, desde diciembre de 2019, hasta junio 2020, llegando incluso a afectar la libertad de Patricio Álvarez, cuando la falsa denunciante ilícitamente le impidió salir del departamento que compartían”, se lee en el comunicado.

VIDEOS RECOMENDADOS

Mayra Goñi niega “retoque” en sus labios

Mayra Goñi desmiente "arreglito" en la cara - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR