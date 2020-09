Macarena Vélez sorprendió a propios y extraños al hablar por primera vez de las críticas que recibió por realizar un TikTok presuntamente dirigido contra Said Palao y Alejandra Baigorria.

A través de las redes sociales, Macarena Vélez pidió a los usuarios que no crean que sus TikTok estarían dedicados a su expareja y a la “rubia de Gamarra”.

“No crean todo lo que ven de que ‘ay, es para (Said)’, porque olvídense, el hate (odio) que tengo en el TikTok es impresionante. ¡Impresionante! Que de verdad que me quedo como que wow...”, dijo Macarena Vélez en un video compartido por el portal Instarándula.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez cuestionó a la ex chica reality: “Macarena jura que no le manda indirectas a Said Palao. ¿Será verdad?”.

Recientemente, Magaly Medina mandó una fuerte indirecta a Macarena Vélez por sus videos de TikTok: “Seguro que estás mandándole por TikTok indirectas bien directas. No hijita, deja de hacerlo porque todo el mundo se da cuenta, van a darse cuenta de que te estás arañada, herida y despeñada”.

Macarena Vélez sobre el "hate" que recibe en TikTok - diario ojo

