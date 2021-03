Aunque ya pasaron muchos años, Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, sorprendió al dejar entrever que Macarena Vélez se habría metido en su relación con el chico reality.

Esto ocurrió en medio de las acusaciones de la joven contra Said Palao, entre las cuales demanda más tiempo para su hija.

Por su parte, Macarena Vélez no se quedó callada y arremetió contra Aleska Zambrano. En un fuerte mensaje publicado en Instagram, la “mujer increíble” dejó entrever que nunca fue amante de Said Palao porque él no habría tenido una relación con Aleska.

“Una persona puede ser madre y jamás haber estado en una relación y que quede claro jamás he sido la amante en alguna relación”, escribió Macarena Vélez.

“Es interesante ver cómo algunas personas se crean una historia en la cabeza y hasta se la creen, qué les puedo decir? Las almas satisfechas no se meten en la vida de los demás, se meten en las suyas. Porque mientras más grande el tamaño de la crítica, más es el tamaño de la envidia”, se lee en el comunicado publicado por la modelo.

