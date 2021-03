La madre de Aleska Zambrano, ex pareja de Said Palao, salió al frente para señalar que el chico reality habría engañado a su hija con Macarena Vélez cuando ella estaba embarazada.

Mary Loret de Mola conversó con los reporteros de “Magaly TV: La firme” y contó cómo fue el fin de la relación de su hija con Palao cuando estaba embarazada. “Por supuesto que sabía, sabía que iba a ser papá”, señaló al ser consultada sobre si Vélez estaba al tanto que Palao iba a ser padre.

La mujer mostró su indignación sobre cómo Vélez pudo continuar sus salidas con Palao. “Él como hombre se libera, pero creo yo que una persona decente, una señorita, no sé qué palabra decirte..., porque mis hijas no lo hubieran aceptado de ninguna manera (seguir una relación con un hombre infiel)”, añadió sobre la respuesta de su hija.

Loret de Mola contó, además, que su hija tenía ocho meses cuando Said fue captado con Velez. “Hubo la preventa del canal 9 y lo ampayaron con esa chica, Said iba a la casa y se quedaba en la casa”, agregó.

Hace unos días, Aleska Zambrano salió al frente para dar algunos comentarios sobre Palao y la falta que la hace a su pequeña hija, pues no la visita mucho.

En la transmisión en vivo pidió que no comparen a Vélez con Alejandra Baigorria. “A esta chica (Baigorria) se le ve buena chica, yo sé que no tengo derecho a opinar de la relación de nadie, pero no hay comparación definitivamente”, afirmó.

