Aleska Zambrano declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde confesó los problemas que tiene actualmente con Said Palao, padre de su hija. Y es que la joven confesó que viene entablando una demanda para que el chico reality le suba la pensión a su pequeña.

“Me salió con el tema que le parecía una falta de respeto que yo le pida (que aumente la pensión) porque no le estaban pagando, por el tema de la pandemia, y de ahí me dijo que no podía porque no tenía plata y en diciembre se fue a Miami casi un mes. Entonces a su regreso le dije que no puede ser que no tengas plata para aportar más y te estás yendo casi un mes a Estados Unidos”, expresó indignada.

Por otro lado, la joven madre de familia comentó que decidió hacer públicas las diferencias con Said Palao por el bienestar de su hija, no con algún fin de perjudicarlo a él.

“Mi idea siempre ha sido conciliar, no hacer las cosas grandes. Su abogado llamó a mi abogado y dijo: ‘Said no va a dar ni un sol más’. Así que ya estamos comenzando con la demanda, yo no quería llegar a esto, pero las cosas deben ser justas”, agregó.

“Yo ya le dije, pero me habló super mal, esta conversación no es de ahorita. Yo con él he aguantado mucho y ya estoy aburrida que mi relación con él sea buena por momentos. Ya no me voy a quedar callada”, dijo.

“Él muchas veces la llama diciendo que va a venir a verla y la ha dejado plantada, y así muchas cosas, yo tengo que pedirle que la llame, que la visite. Ella ya no tiene dos años, tiene cinco y se da cuenta de la cosas”, finalizó diciendo.

Aleska Zambrano arremete contra Said Palao - Ojo

