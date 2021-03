El conductor de “En Boca de Todos”, Ricardo Rondón, se mostró sumamente indignado por la noticia falsa que se difundió sobre Tula Rodríguez, luego de que ella diera positivo al coronavirus o Covid-19.

La semana pasada, personas inescrupulosas informaron a través de las redes sociales que Tula Rodríguez había fallecido tras infectarse.

“He visto una portada que me ha generado indignación y mucha mortificación. Esto es una falta de respeto donde tanta gente sufre y padece y se va. Jugar con la vida de una persona no es gracioso, jugar con la vida de una persona no es oportuno”, digo Ricardo Rondón frente a cámaras.

Por su parte, Jazmín Pinedo también se mostró indignada con la noticia. “Que terrible que la gente se tome este tipo de noticias”.

Por su parte, Tula Rodríguez informó no tener ningún síntoma y su salud es estable. “Hay cosas que no se pueden controlar, creo que hay gente que le gusta dañar, obvio que es una noticia falsa porque estoy más viva que nunca. Es una noticia que puede generar sosobra a la familia”, respondió Tula Rodríguez.

