¡Fuertes declarciones! Aleska Zambrano declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde confesó que le viene exigiendo a Said Palao un incremento en la pensión de alimentos de la hija que ambos comparten, y que el chico reality se habría negado completamente porque “no tiene dinero”.

En ese sentido Rodrigo González le preguntó a la joven si es que ella sentía que el popular ‘Samurai’ ya no tenía tiempo a raíz de que comenzó su relación con Alejandra Baigorria.

“No sé si es por ella, pero de hecho tiene menos tiempo, porque cuando estaba solo iba más seguido a mi casa. Yo no tengo ningún problema con que Caetana comparta con Alejandra, eso en algún momento iba a suceder, solo que pienso que han evadido etapas y saltado momentos. Ella la conoce incluso antes de que sea su enamorada...Yo no había dicho nada hasta que ella (Caetana) me lo manifestó de una manera triste y eso si me incomodó”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Gigi Mitre le consultó a Aleska sobre si Macarena Vélez se habría metido en el pasado entre la relación que mantuvo ella con Said. “Yo nunca tuve ninguna relación con ella, mi hija tampoco se acuerda de ella, ni nada. Demás hablar de esa persona. No, no sé... Ya se borró de nuestra memoria. Eso es un tema que ya no viene al caso”, dejó entrever.

“Ella te la hizo a ti y luego la Baigorria se la hizo a ella. Con razón te cae muy bien la Baigorria”, respondió fiel a su estilo ‘Peluchín’.

