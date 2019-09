Macarena Vélez celebró sus 26 años con una hermosa fiesta con temática de La Sirenita. Según mostró en su cuenta de Instagram, solo dos chicas reality llegaron a la celebración.

Se trata de Michela Elías y Spheffany Loza, quienes se fotografiaron con la modelo y compartieron videos en la fiesta.

A trasvés de su cuenta de Instagram, Macarena Vélez se mostró feliz por la celebración: “Mis 26 años 25-09-93 tuve un año lleno de emociones y solo me quedo con todo lo positivo y aprendido para mejorar en todos los aspectos! la vida es un vaivén de emociones todos los días y uno elige como quiere seguir y hacer de su vida la mejor historia para contar!”.

Foto: Instagram Macarena Vélez

Asimismo, la modelo agradeció a su familia y amigos por acompañarla en esta ocasión: “Gracias a todas aquellas personas que me acompañaron para querer siempre sacarme una sonrisa del rostro! tengo a personas maravillosas a mi lado y me siento súper bendecida por eso! gracias por todos sus mensajitos tan preciosos que tuvieron para conmigo tod@s mis increíbles saben que amo cada palabra positiva que tienen en todo momento!”.

Foto: Instagram Macarena Vélez

Foto: Instagram Macarena Vélez

“Sé que se vienen cosas hermosas y solo quiero ser muy feliz ahora y siempre! tratar de seguir lo más positiva posible en todo momento! fue un cumpleaños diferente y me llevo siempre lo mejor de cada cosa que ocurre solo puedo decirles GRACIAS INFINITAS a mi familia a mis amigas de verdad a mis amigos xq tod@s son parte de mi corazón y ame que me llenen de alegría cuando quizás no me sentía con el mejor ánimo se que lograron cambiarlo vamos por mas porque rendirse jamás estará en mis planes”, agregó Macarena Vélez.

Recordemos que la chica reality pasó duros momentos las últimas semanas tras la denuncia de tocamientos indebidos que puso contra el abogado Adolfo Bazán.

Foto: Instagram Macarena Vélez