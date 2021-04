La modelo Macarena Vélez decidió ignorar las duras críticas que recibió en las redes sociales tras incumplir como miembro de mesa en las últimas elecciones 2021 y decidió irse de viaje otra vez.

En su cuenta de Instagram, Macarena Vélez no solo no pidió disculpas o dio una excusa por no cumplir con el deber cívico, sino que se mostró como si nada hubiera pasado.

La chica reality compartió fotos y videos donde se mostraba tranquila y, para sorpresa de todos, este martes 13 de abril contó que se iba de viaje otra vez.

Foto: Instagram Macarena Vélez

“Después de un año se hizo realidad”, señaló Macarena Vélez al publicar un video brindando con champagne con sus primos, Alejandro y Lorena, desde el aeropuerto Jorge Chávez.





Macarena Vélez también compartió videos desde el avión y contó que se trataba de unas vacaciones familiares: “Nos fuimos”, se lee en el material audiovisual.

Foto: Instagram Macarena Vélez

