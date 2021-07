Tras las duras críticas que sufrió por el look con el que reapareció en televisión, Macarena Vélez lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de las stories, Macarena Vélez compartió un video de su rostro junto a la canción ‘Libre, Atrevida y Loca’ de Rebeca Lane.

“Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas pantis me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladys no usan malas palabras”, se lee en el video publicado por la modelo.

Esta sería la respuesta de Macarena Vélez luego que los usuarios la compararon con Ángela Curich: “Pensé que era Sheylón”, “Fusión de Sheyla Rojas y el Zorro Zupe”, “Igualita a Sheylón’”, “Alguien de su entorno que le diga que se ve horrible”, “Es la verdadera Sheylón, ta locaza”, fueron algunos de los comentarios.

Magaly Medina se unió a las críticas durante su programa: “Más esbelta yo veo a Sheylón (...) miren a Macarena, parece Sheylón antes de su operación. ¿Por qué aceptó salir así?”.

Foto: Instagram Macarena Vélez

