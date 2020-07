El ‘ampay’ entre Alejandra Baigorria y Said Palao dándose unos apasionados besos en una parrillada por Fiesta Patrias, ha causado una polémica tremenda en la farándula limeña. Y es que recientemente se hizo público que la expareja del chico reality, Macarena Vélez, habría puesto punto final a su amistad con la empresaria por este acontecimiento, dejándola de seguir en todas las redes sociales.

Sin embargo, todo habría quedado ahí, ya que la popular ‘mujer increíble’ sorprendió a todos sus seguidores al publicar unos curiosos mensajes en su cuenta oficial de Instagram. ¿Serán una indirecta para su ex y para la ‘Rubia de Gamarra'?

“Con los pies en la tierra y los ojos en la luna”, escribió Macarena en una publicación. Mientras que a través de su cuenta de TikTok grabó este misterioso video. “Alguien me dijo: ‘quien te quiere en tu vida, irá a buscarte'... y yo le respondí: ‘quien en realidad te quiere en su vida, nunca se va'”.

Recordemos que Alejandra habría confesado que está en saliditas con Said y que ambos se están conociendo. “Ale, cuéntanos cómo va todo con Said. ¿Chape de 28 no más o se siguen viendo en plan ‘saliente’? Nos gusta verte contenta”, le escribió el popular ‘Peluchín’, a lo que la expareja de Mario Hart respondió: “Gracias, nos estamos conociendo”.

