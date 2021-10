El domingo 17 de octubre, la madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, no se quedó callada y respondió a las fuertes críticas que ha recibido por arremeter contra Andrea San Martín y hasta tildarla de “psicópata”.

“Como muchos saben, en especial mis hijos, yo soy una persona que tengo mucha paciencia, es más, casi ni me enojo y siempre estoy de buen humor, hasta diría que me chorrean las situaciones. Pero de un tiempo a esa parte mi paciencia la estaban poniendo a prueba con comentarios, insultos y hasta utilizando adjetivos calificativos en contra de mi hijo que como mamá no pienso tolerar más”, escribió Alicia Díaz en Instagram.

Según la madre de Juan Víctor Sánchez, no contó ninguna mentira: “Luego fueron llegando pruebas sobre lo otro. Y bueno, es mi nieta y la protegemos tanto así que me empujaron a salir al ruedo (en este circo ya creado) y me puse a contar no cuentos sino esta vez historias de la vida real”.

La señora sorprendió al caricaturizar el caso al comparar a Andrea San Martín con una “trapecista”, a Sebastián Lizarzaburu como un “mago”, a su hijo como el “payaso” y presuntamente a la madre de Andrea como una “contorsionista”.

“Como dije me lanzaron a un ruedo que nunca quise entrar, pero aquí estoy... cuando salgan más verdades la trapecista en el aire se va a dar cuenta que no hay columpio del otro lado de dónde agarrarse (debo mencionar que el show de la tarde se convierte en titiritera porque le da la gana, porque le da la gana!!) El mago zumba que le zumba se esconderá en su sombrero que ni los conejos lo querrán a su lado, el payaso, que viene de trabajar en la tremenda corte, con su código bajo el brazo va a comerse las páginas, artículo por artículo, y la contorsionista (porque se mueve hacia donde le indique la trapecista) elevara sus ojos al cielo y con sus manos juntas exclamará “nunca debí permitir que le ponga cinta adhesiva antigua, esa que ni pegaba, al sultán roto que usó””.

Alicia Díaz afirmó que todavía faltan cosas por revelar: “Les aseguro que se van a atorar con su canchita dulce de todo lo que voy a contarles. Porque vengo tan cargada que las coladas serán más largas que las del volcán de la Palma”.

“Sigue moviendo tus títeres”, le dijo a la ‘ojiverde’.

