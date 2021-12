La paz aún no se avecina para ellos. La Navidad suele ser el tiempo en el que todo se perdona y mejora, pero parece no ser así para la familia de Juan Víctor, ya que dejaron en claro en redes sociales su molestia al no poder pasar la Navidad con la hija de Andrea San Martín.

Según el tripulante de cabina, no pudo pasar la Navidad con su hija pese a que le tocaba estar con ella según su régimen de visitas y el acuerdo que tenía con Andrea antes de toda la tormenta mediática, lo secundaba.

“En esta fecha tan especial no estuviste con nosotros ni siquiera por videollamada, pero te recordamos mucho porque eres parte de nuestra familia. Eres y serás siempre la 4.2.2″, fue así como la madre de Juan Víctor intentó mandarle un mensaje a su pequeña nieta a través de las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Enlace con los papás de Yahaira Plasencia