Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no dudaron en mostrar todos los detalles del primer día de clases de su hija, luciéndose como padres ejemplares en las redes sociales. Al respecto, la madre de Juan Víctor Sánchez no dejó pasar la oportunidad de mandarle una ‘chiquita’ a la ‘ojiverde’.

A través de Instagram Stories, la señora Alicia Díaz dejó entrever que Andrea San Martín se daba aires de buena madre cuando, en general, todas las madres hacen lo mismo que ella.

“Pregunta, pregunta!!! Quién no acompañó a sus hijos el primer día de clases?”, cuestionó la madre de Juan Víctor Sánchez.

Foto: Instagram @aliciadvm

Aparentemente, Alicia Díaz recibió algunos comentarios negativos de parte de las fans de Andrea San Martín, por lo que no dudó en revelar que son los usuarios quienes le envían las publicaciones de la influencer y además afirmó que criticar su proceder no la hacer “desmemoriada”.

“Hay que ser desmemoriado, no empático o burned para preguntar eso? No soy stalker, pero si me comparten, no me quedaré callada”, sentenció la madre de Juan Víctor.

Foto: Instagram @aliciadvm

