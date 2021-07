Este domingo 4 de julio, Sebastián Salazar, hijo del periodista Federico Salazar y Carol Núñez, asumió la conducción del programa Cuarto Poder y su aparición fue tendencia hasta en Twitter.

En medio de la polémica por su presentación como conductor del dominical, tiene a su fan número uno y es su madre, Carol Núñez. Ella es la mujer más importante en la vida y lo ha ayudado a cumplir sus metas.

En entrevista con Wapa, la madre de Sebastián Salazar contó como era de niño. “Sebastián es un chico que siempre ha sido inquieto desde chiquito, siempre ha sido movedizo, saltarín, inquieto para aprender para jugar, es un chico espectacular, de verdad es un buen hijo, no puedo quejarme de él”.

Por su parte, el hijo de Federico Salazar solo tuvo palabras de elogio para su madre, de quien recuerda ser una gran trabajadora y su mejor apoyo cuando decidió independizarse.

“Ella siempre, ha trabajado un montón desde chica, pero la verdad es que yo no he podido haber deseado una mejor mamá, en realidad, con su ejemplo me ha guiado y enseñado como se tienen que hacer las cosas”, indicó Sebastián Salazar para Wapa.

Este domingo, Sebastián Salazar se presentó como el número conductor de Cuarto Poder y dijo: “Los rostros podrán cambiar pero el compromiso sigue siendo el mismo. En el periodismo, la verdad está para ser rebelada, pero también para ser debatida y contrastada”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín anuncia la operación que se hará luego de bajar de peso | OJO

Andrea San Martín se comprometió a bajar de eso y además de ahorrar para operarse.

TE PUEDE INTERESAR