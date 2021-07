Sheyla Rojas estuvo enlazada en exclusiva con el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la vida que viene teniendo su hijo Antoñito en España junto a su padre Antonio Pavón.

“Yo si quiero ser mamá hace mucho tiempo, y ahora más porque Antoñito está en España. Hemos estado juntos tantos años, que ahora separarnos si es chocante”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular modelo comentó que no se arrepiente de haber mandado a su hijo a España, pues ahora el niño goza de una vida más “tranquila y privada”.

“Somos súper pegados con Antoñito. No es fácil, pero mi hijo está súper feliz. No nos arrepentimos de esta decisión, tiene una vida feliz, privada y tranquila, y también está disfrutando de su papá, que hace tiempo no lo hacía”, agregó.

Sheyla Rojas habla sobre su hijo Antoñito - diario OJO

