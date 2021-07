El exchico reality, Fabio Agostini, estuvo enlazado desde España con el programa ‘América Hoy’, donde no pudo evitar ser consultado nuevamente por las diferencias que tiene con Jossmery Toledo. Frente a ello, el español explicó el posible motivo por el que la expolicía y él no se llevam bien. “Ya sé por qué ella está diciendo cosas y molestando a Paula. Porque yo a Paula la he oficializado como mi novia y a Josmery ni como conocida”, manifestó. (Video: América TV)